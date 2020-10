Stiri pe aceeasi tema

- "Numarul mare al aprovizionarilor urmeaza sa inceapa in aprilie", a anuntat, intr-o conferinta de presa, von der Leyen. In cel mai bun scenariu, companiile ar putea livra UE pana la 50 de milioane de vaccinuri pe luna, a apreciat presedinta CE.

