Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni, ca nefondata, o contestatie la executare prin care fostul lider al PSD Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din penitenciar, pe motiv ca este detinut nelegal in inchisoare. Pe de alta parte, judecatorii au sesizat Curtea Constitutionala cu o exceptie ridicata de avocatii lui Liviu Dragnea, in care se reclama neconstitutionalitatea art. 598 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Codul de procedura penala, articol care se refera la conditiile in care se poate face o contestatie impotriva unei hotarari de condamnare.…