Liviu Dragnea, investigații costisitoare la spital. Cine plătește totul Fostul lider al PSD Liviu Dragnea s-a prezentat luni seara la Clinica RMN Tineretului pentru a fi supus unor investigații la coloana, au declarat surse petnru STIRIPESURSE.RO. La inceputul acestei luni, fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, anunța ca Liviu Dragnea s-a vindecat de COVID-19, insa are dureri mari la coloana. Fostul lider PSD va face astazi un RMN la coloana, la singurul RMN deschis din Capitala, iar costurile vor fi suportate de ANP. Prețul pentru o astfel de investigație pleaca de la 400 de lei. Fostul secretar general al PSD a anunțat in 13 decembrie 2020 ca Liviu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea s-a prezentat luni seara la Clinica RMN Tineretului pentru a fi supus unor investigații la coloana, susțin surse pentru STIRIPESURSE.RO. La inceputul acestei luni, fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, anunța ca Liviu Dragnea s-a vindecat de COVID-19,…

- ”Ieri am fost in vizita la Liviu. Starea sa de sanatate nu s-a ameliorat. A scapat de covid, dar are dureri mari la coloana. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au renunțat la ideea de-al muta forțat in alt județ. Voi și presa ați avut un rol hotarator in acest sens. E supus in…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor a anunțat joi ca niciun pacient de la Spitalul Jilava nu necesita ingrijiri de terapie intensiva și ca starea tuturor pacienților este stabila. Precizarile au fost facute dupa ce Codrin Ștefanescu a anunțat ca starea lui Dragnea s-a inrautațit. „Niciun…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu povestește luni seara ca l-a sunat Liviu Dragnea și l-a rugat sa transmita tuturor ca starea sa nu s-a agravat. Dragnea are COVID-19. „In sfarșit! Am vorbit cu Liviu Dragnea! M-a sunat din spitalul penitenciarului Jilava, secția celor infectați de virus,…

- Codrin Ștefanescu, apropiatul lui Liviu Dragnea, susține ca a reușit sa ia legatura telefonic cu fostul lider PSD. Liviu Dragnea a fost confirmat recent cu Covid-19 și se afla internat la spitalul penitenciarului. Ștefanescu spune ca Dragnea este increzator ca va trece cu bine peste aceste momente dificile.…

- Fostul președinte PSD Liviu Dragnea, 58 de ani, s-a infectat cu coronavirus in penitenciarul Rahova, a declarat avocata acestuia, Flavia Teodosiu, pentru Libertatea."Am vorbit foarte scurt cu domnul Liviu Dragnea, a fost luat și dus la Jilava, unde este spital COVID", a spus avocata fostului lider PSD."Ieri…

- Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, in prezent in inchisoare, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Informația a fost confirmata de surse din penitenciar. Fostul șef al PSD se pare ca a luat coronavirusul de la un coleg de camera. In varsta de 58 de ani, el este acum internat in spitalul penitenciarului…

- Irina Tanase, iubita fostului președinte PSD Liviu Dragnea, a postat, miercuri seara, pe Instagram, un mesaj de ziua lui. Irina Tanase s-a imbracat in halatul lui Liviu Dragnea si spune ca iși dorește ca acesta sa iasa din inchisoare sanatos, informeaza Mediafax."In seara asta, m-am imbracat cu halatul…