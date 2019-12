Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Justitie si Casatie vor decide marti, pe data de 10 decembrie, daca se impune anularea condamnarii lui Liviu Dragnea, fostul presedinte PSD si fostul presedinte al Camerei Deputatilor. Liviu Dragnea a formulat un recurs in casatie, cererea urmand sa fie analizata pe…

- Liviu Dragnea a fost adus marti dimineata de la Penitenciarul Rahova la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea programat un proces in care fostul presedinte al PSD solicita anularea condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea…

- Unul dintre magistratii completului de cinci judecatori care va lua in discutie, marti, contestatia in anulare facuta de Liviu Dragnea si alte persoane condamnate definitiv in dosarul angajarailor fictive, a facut o cerere de abtinere iar un alt complet al instantei a admis-o."Admite declaratia…

- Magistrații instanței supreme au respins contestația in anulare formulata de Radu Mazare impotriva deciziei de condamnare definitiva la 9 ani in dosare privind retrocedarea plajelor din Constanța. „Respinge, ca inadmisibile, contestatiile in anulare formulate de contestatorii-condamnati Mazare Radu…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a revenit la o sentința pronunțata de Tribunalul Arad intr-un caz de trafic internațional de droguri, dupa ce, in apel, Curtea de Apel Timișoara considerand pedeapsa aplicata la Arad – de 3 ani cu suspendare – prea blanda, l-a condamnat pe tanar la 16 ani…

- Liviu Dragnea va iesi din inchisoare pentru o zi, dupa ce a primit permisie de la conducerea Penitenciarului Rahova, au precizat surse judiciare pentru Mediafax. Potrivit acelorasi surse, citate de Mediafax, Dragnea va beneficia de ziua libera la inceputul lunii noiembrie. Fostul presedinte al PSD Liviu…

- Fostul presedinte PSD Liviu Dragnea a formulat, vineri, o contestatie in anulare, o cale de extraordinara de atac, la decizia definitiva de condamnare la 3 ani si jumatate primita in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului (DGASPC) Teleorman.…

- Liviu Dragnea a formulat o contestatie in anulare prin care vrea sa scape de condamnarea la 3 ani si jumatate primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, scrie Digi24.ro. Conform legii, daca cererea se admite s-ar dispune eliberarea lui Liviu Dragnea din penitenciar si rejudecarea…