- Mamaia pierde aproximativ 20 de procente din turistii care se cazau in statiune in 2019, in timp ce Eforie Nord conduce, in acest sezon, topul statiunilor preferate, fiind principala optiune de vacanta mai ales a familiilor cu copii datorita unitatilor de cazare in regim all inclusive din statiune,…

- Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, incepand din 22 mai, in programul social „Litoralul pentru toti”. Potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), preturile sunt cu pana la…

- ”Operatorii din turism de la Marea Neagra se pregatesc pentru deschiderea sezonului estival 2022, cu peste 100 de unitati de cazare gata sa-si primeasca oaspetii in weekendul de 1 Mai”, arata datele centralizate de turoperatorul Litoralulromanesc.ro. Potrivit rezervarilor facute pana in acest moment,…

