Lista imobilelor din București încadrate în clasa de risc seismic I. Exclusiv Cotidianul Puterea publica in EXCLUSIVITATE, incepand de astazi, lista tuturor celor 3.629 de imobile din București incadrate in clasa de risc seismic I, II, II, IV, precum si pe cea a cladirilor incadrate in categoria de urgența deoarece nu au fost incadrate in clase de risc seismic corespunzatoare. Astazi vom publica lista integrala a imobilelor din Capitala incadrate in clasa de risc seismic I (RSI). De subliniat faptul ca 267 de imobile dintre cele 378 incadrate in clasa de risc seismic I au fost expertizate in perioada 1993 – 1999, dar nici pana in ziua de astazi autoritatile nu au demarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

