Echipa nationala de fotbal a Romaniei este gata sa intalneasca reprezentativa Austriei in etapa a doua din Grupa 1 a Ligii Natiunilor, astazi, in deplasare, cu incepere de la ora 21.45. Meciul se va disputa la Klagenfurt si va fi condus de o brigada care il va avea la centru pe suedezul Glenn Nyberg. Tricolorii vin dupa egalul dezamagitor de pe teren propriu cu Irlanda de Nord, scor 1-1, si isi doresc sa isi ia revansa in fata fanilor care, din cauza pandemiei, sunt obligati sa urmareasca ...