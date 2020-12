Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 dec – Sputnik. PSG are insa un complex in fața lui Manchester United. Campioana Franței a fost eliminata in 2019, iar in actuala ediție a pierdut pe teren propriu, cu 1-2. © Photo : Facebook / FC SHAKHTARRezultat șoc in meciul Șahtior - Real Madrid! Elevii lui Ole Gunnar Solskjaer…

- Astazi se vor juca primele opt meciuri contand pentru etapa a patra a grupelor din Liga Campionilor, respectiv: In grupa E, FC Krasnodar – FC Sevilla și Rennes – Chelsea Londra, ambele de la ora 19.55. In grupa F, Lazio – Zenit Sankt Petersburg și Borussia Dortmund – Club Brugge, ambele de la ora 22.00.…

- Miercuri seara s-au disputat opt meciuri din cadrul etapei a treia a grupelor E, F, G și H ale Ligii Campionilor. Echipa pregatita de Mircea Lucescu, Dynamo Kiev, a fost invinsa cu 2-1 FC Barcelona, pe „Camp Nou”. Cu același scor a pierdut și Manchester United, pe terenul turcilor de la Istanbul Basaksehir.…

- Astazi se vor juca celelalte opt meciuri din etapa a doua a grupelor Champions League, dupa urmatorul program: In grupa E, FC Krasnodar – Chelsea Londra (de la ora 19.55) și FC Sevilla – Rennes (de la ora 22.00). In grupa F, Borussia Dortmund – Zenit Sankt Petersburg și Club Brugge – Lazio, ambele de…

- Liga Campionilor continua miercuri, cu alte opt meciuri, din cadrul etapei a doua a grupelor celei mai importante competiții intercluburi din Europa. Echipa antrenata de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, va evolua in deplasare cu maghiarii de la Ferencvaros. Șocul serii se anunța a fi celalalt meci al grupei…

- Primele opt meciuri din cadrul celei dintai etape a grupelor Ligii Campionilor la fotbal s-au disputat marți seara. Echipa pregatita de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, a fost invinsa de Juventus, iar PSG a pierdut meciul disputate cu Manchester United. Iata rezultatele inregistrate: Grupa E Chelsea – Sevilla…

- Primele opt meciuri din cadrul celei dintai etape a grupelor Ligii Campionilor la fotbal sunt programate marți seara. Echipa pregatita de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, va evolua pe teren propriu contra italienilor de la Juventus Torino. Iata programul și televizarile Grupa E Chelsea – Sevilla (ora 22:00…

- Astazi incepe o noua ediție din Champions League la fotbal, cu etapa grupelor, urmand a se desfașura opt meciuri (celelalte opt vor avea loc miercuri): In grupa E: Chelsea Londra – FC Sevilla și Rennes – FC Krasnodar, ambele de la ora 22.00. In grupa F: Zenit Sankt Petersburg – Club Brugge (de la ora…