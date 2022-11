Liga Campionilor: Faza grupelor s-a terminat/ Ultimele rezultate și echipele calificate în optimi Formatia AC Milan s-a calificat, miercuri seara, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, ca urmare a rezultatelor din ultima etapa a grupelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Vine valul seismic pe piața imobiliara - Momentul in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Vine valul seismic pe piața imobiliara -in…

Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a invins miercuri, in deplasare, formatia spaniola FC Barcelona, scor 3-0, in etapa a cincea a grupelor Ligii Campionilor. FC Liverpool s-a impus la Amsterdam, cu Ajax, scor 3-0, in vreme ce Atletico Madrid a reusit doar un egal, 2-2 acasa, cu Bayer Leverkusen, informeaza news.ro.…

- Formatia Bayern Munchen s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, ca urmare a victoriei cu scorul de 4-2 din meciul cu Viktoria Plzen, din grupa C a competitiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Formatia Manchester City a invins, miercuri seara, cu scorul de 5-0, echipa FC Copenhaga, in grupele Ligii Campionilor. Tot miercuri, Chelsea s-a impus cu 3-0 in meciul cu AC Milan si Dortmund a invins in deplasare FC Sevilla, scor 4-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Formatia AC Milan a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Empoli, intr-un meci contand pentru etapa a opta a campionatului Italiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Echipa italiana AC Milan a invins miercuri, cu scorul de 3-1, formatia croata Dinamo Zagreb, intr-un meci disputat in etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. La Varsovia, echipa ucraineana Sahtior Donetk si echipa scotiana Celtic Glasgow au terminat la egalitate, 1-1, anunța news.ro. Fii…

- Liverpool, finalista editiei trecute, a fost invinsa de Napoli cu scorul de 4-1, miercuri seara, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Echipele Manchester City, Real Madrid si Sahtior Donetk au castigat in deplasare, in timp ce PSG a invins pe Juventus Torino prin dubla lui Mbappe, marti, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Formatiile Glasgow Rangers, FC Copenhaga si Dinamo Zagreb s-au calificat, miercuri, in grupele Ligii Campionilor, dupa ce au castigat dublele manse din play-off-ul competitiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…