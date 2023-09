LIGA 3 | CSM Vaslui, remiză spectaculoasă cu Șomuz EGAL PE FINAL… CSM Vaslui a remizat pe teren propriu, scor 3-3 (2-1), cu Șomuz Falticeni, in etapa a treia a Ligii 3. A fost un meci care a avut de toate, de la cele șase goluri marcate la ratari uriașe, mingi trimise in bara, rasturnari de scor și un jucator eliminat. Una peste alta, […] Articolul LIGA 3 | CSM Vaslui, remiza spectaculoasa cu Șomuz apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

