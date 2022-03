Liga 2 | CSA Steaua, remiză obținută în prelungiri la Chiajna. Rezultatele înregistrate în prima etapă din play-off și play-out Șase echipe din Liga a 2-a joaca in play-off-ul de promovare, in vreme ce formațiile din cele doua grupe de play-out incearca sa evite retrogradarea. Primele doua clasate vor promova in Liga 1, in timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Ligii 1. CSA Steaua nu are drept de promovare, dar nici de acces in barajul de promovare. Program etapa 1 play-off Liga 2: sambata, 19 martie 2022, ora 17:30Petrolul Ploiești – Universitatea Cluj 0-0duminica, 20 martie 2022, ora 11:30FC Hermannstadt – Unirea Slobozia 2-0luni, 21 martie 2022, ora 18:00Concordia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

