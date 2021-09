Liga 1 / Universitatea Craiova a oficializat cooptarea lui Ante Roguljic. Vezi ce a declarat croatul! (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Universitatea Craiova a anuntat, miercuri, ca l-a achizitionat pe mijlocasul croat Ante Roguljic, care a semnat un contract valabil pana in vara anului 2025, potrivit agerpres.ro. "Clubul Universitatea Craiova a semnat cu Ante Roguljic un contract valabil pana in vara anului 2025. El…

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au anunțat astazi cooptarea lui Ante Roguljic. Acesta este un mijlocaș ofensiv croat, de 25 de ani și 1.80 metri, evaluat de Transfermarkt la 300.000 de euro. Ante a mai evoluat la Adriatic Split, NK Omladinac, RB Salzburg, FC Liefering, Hajduc Split, Admira…

- Bonami, retailerul online ceh cu mobilier si accesorii pentru casa, a anuntat miercuri ca, dupa Europa Centrala, se extinde acum in Slovenia, Croatia, Lituania si Letonia. ”Bonami, retailerul online cu mobilier si accesorii pentru casa, creste din nou. Dupa Europa Centrala, acesta se extinde…

- Majoritatea imigrantilor sosesc in Europa pe mare, asadar este „absurd” ca tari precum Bulgaria si Croatia, care controleaza coastele europene ale Marii Negre si, respectiv, ale Marii Adriatice, sa nu faca parte din Spațiul Schengen, considera premierul ceh Andrej Babis.

- Prețul curentului pe piața libera a crescut cu 20% in ultima luna, ajungand la 138,94 euro/MWh, a doua cea mai mare valoare din Europa, pe prima poziție situandu-se Grecia, cu ceva mai mult peste 139 euro/MWh. De altfel, statele din Balcani, precum și Italia, Spania și Portugalia, adica toata zona sudica…

- Cluburile Universitatea Craiova și FCSB au cazut de comun acord privind un schimb de jucatori. Astfel, la Universitatea Craiova a ajuns Ionuț Vina, un mijlocaș galațean de 26 de ani și 1.80 metri, care a mai jucat Academia „Gica Hagi“, AS Roma U19, FC Viitorul și Dunarea Calarași. Acesta este evaluat…

- Nemulțumiți de randamentul mijlocașilor ramași dupa plecarea lui Alex Cicaldau la Galatasaray, mai marii Craiovei și-au indreptat atenția catre Paul Anton. Atuul acestuia este ca a mai jucat cu Dan Nistor la Pandurii și Dinamo, are experiența și se poate integra rapid. Discuțiile s-au intensificat,…

- Banca Centrala a Serbiei a avertizat ca va lua masuri daca Croatiei i se va permite sa puna chipul inventatorului Nikola Tesla, un sarb care s-a nascut intr-o localitate aflata in prezent in Croatia, pe moneda euro in momentul in care se va alatura uniunii monetare, transmite Bloomberg, potrivit…