FCU Craiova nu a reușit sa repete jocul bun din etapa trecuta, cand s-a impus cu 1-0 in fața lui Dinamo, și a pierdut sambata seara, scor 1-2, in fața formației FC Voluntari. Jocul din Ilfov a contat pentru etapa a 3-a din Liga 1. Gazdele au deschis scorul prin Marcelo Lopes (’47, 1-0). A fost o centrare dintr-un corner, de pe partea dreapta, iar portughezul a reluat cu latul, de la 14 metri, sub transversala. Cel de-al doilea gol de pe stadionul „Anghel Iordanescu“ a fost semnat de Igor Armaș, care a marcat de la 2 metri, de langa Diallo (’78, 2-0). Craiovenii au redus din handicap prin Claudiu…