Stiri pe aceeasi tema

- Dan Vodnar, cercetator la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara, din Cluj Napoca, a pornit de la adevarul științific demonstrat de catre o echipa de cercetatori francezi ca virusul COVID 19 se distruge la temperatura de minimum 92 de grade Celsius, dupa o expunere de 15 minute.…

- Maștile de protecție nu se pot steriliza in cuptorul cu microunde, a explicat un cercetator de la USAMV Cluj-Napoca.Experimentul a pornit de la datele unor cercetatori francezi care au spus ca virusul COVID 19 se distruge la temperatura de minum 92 de grade Celsius, dupa expunere de 16 minute.Dan C.…

- In cadrul experimentului s-au folosit doua tipuri de masti, una chirurgicala, cealalta textila. Acestea au stat 15 minute intr-un cuptor cu microunde. Atentie pentru cei care doresc sa isi sterilizeze, totusi, mastile, sa scoata firul metalic.

- In cadrul experimentului s-au folosit doua tipuri de masti, una chirurgicala, cealalta textila. Acestea au stat 15 minute intr-un cuptor cu microunde. Atentie pentru cei care doresc sa isi sterilizeze, totusi, mastile, sa scoata firul metalic.

- Masca va deveni, de vineri, un accesoriu obligatoriu pentru mult timp de acum inainte. Profesorul Silviu Gurlui, conferențiar la Facultatea de Fizica Al. I. Cuza din Iași, a explicat, la Digi24, cum pot fi sterilizate aceste obiecte de protecție in cuptorul cu microunde.

- Artiștii și creatorii de conținut Global Records și Djii Virgin Radio Romania au petrecut Paștele impreuna cu fanii lor, pe TikTok, la primul festival online caritabil, InDa House Festival. Au fost trei zile pline, in care toți au facut donații pentru Asociația Zi de Bine, care lupta impotriva pandemiei…

- RETETA PESTE // PESTE LA CUPTOR // Ingrediente:1 ou, batut spuma100 g cartofi, curatati si taiati in sferturio jumatate de fenel, curatat si taiat bucati mario jumatate de lamaie, feliata5 rosii cherry, taiate in jumatatiulei de masline60 g masline negre, fara samburi, taiate in jumatati120 g file de…

- A luat-o TikTok-ul razna, pt ca toti utilizatorii au postat video-uri cu Post Malone intr-un concert, care se tavalea pe scena si care isi ridica in slavi microfonul – la propriu. Fanii cantaretului in varsta de 24 de ani au inceput sa isi faca griji la vederea acestor imagini, iar gurile rele au spus…