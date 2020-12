Lidia Buble a facut o declarație neașteptata in timpul filmarilor pentru „Marea Unire ZU', ediția 2020. Artista a marturisit in fața camerelor ca il iubește pe Paul Surugiu – Fuego.„Nu mai pot dupa el, il iubesc! Cand intra intr-o incaperese face lumina! Paul este extraordinar! Il ador!', i-a declarat Buble lui AdiMihaila „The Hitman”, potrivit ciao.ro.Mai mult decat atat, artista a povestit in exclusivitate cade doua luni deja, lucreaza la un album de muzica populara.„Ca sa dau din casa, pregatesc un album de muzica populara.Lucram la asta de vreo 2 luni de zile. M-am intalnit cu Paul zilele…