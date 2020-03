Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Leicester City a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, de formatia Norwich City, in etapa a XXVIII-a a campionatului Angliei potrivit news.ro.Unicul gol al meciului a fost marcat de Jamal Lewis, in minutul 70. Meciurile Brighton – Crystal Palace, Bournemouth –…

- Formatia Arsenal Londra a terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata duminica, in deplasare, cu echipa Burnley, in etapa a XXV-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Ultima partida a etapei, Tottenham – Manchester City, are loc tot duminica. Vineri si sambata s-au inregistrat…

- Formatia Liverpool, liderul Premier League, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Southampton, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Angliei. Liverpool etse fara infrangere in acest sezon (24 de victorii, o remiza), potrivit news.ro.Rezultate de sambata din…

- Formatia Leicester City a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Chelsea Londra, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Gazdele au marcat prin Barnes ’54 si Chilwell ’64. Pentru Chelsea a inscris Rudiger, in minutele 46 si 71. Citește…

- Crystal Palace a reusit sa plece, sambata, cu un punct de pe „Etihad Stadium”, din duelul cu echipa campioana, Manchester City. Partida a contat pentru etapa a 23-a din Premier League. Chiar daca a fost condusa cu 1-0, trupa lui Pep Guardiola a revenit grație unei duble reușite de Aguero in decurs de…

- Formatia Arsenal Londra a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Crystal Palace, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Arsenal a deschis scorul prin Aubameyang, in minutul 12, iar pentru gazde a inscris Ayew, in minutul 54. Citește și: Ludovic…

- Formația Arsenal Londra a pornit cu dreptul in noul an, dupa un final de 2019 mult sub așteptari. Trupa pregatita de MiKel Arteta a trecut, miercuri seara, cu scorul de 2-0, de Manchester United, in ultimul meci al etapei a 21-a din Premier League. Golurile au fost marcate de Pepe (8) si Sokratis (42).…

- Alireza Jahanbakhsh a reușit o execuție spectaculoasa și a adus un punct echipei sale Brighton, în meciul disputat împotriva celor de la Chelsea Londra, scor 1-1. Intrat pe teren în minutul 68, iranianul l-a învins pe Kepa în minutul 84 cu o foarfeca surprinzatoare.Pentru…