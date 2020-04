Lider ALDE: Guvernul a sacrificat testarea și a ales politica Copreședintele ALDE București, Tudor-Tim Ionescu, a criticat joi Guvernul Orban pentru gestionarea crizei coronavirusului. „Organizația Mondiala a Sanatații spune : testați, testați, testați, iar la noi #Iohannis ne spune ca totul e ok, #Costache este "demisionat", dupa ce i-o fi refuzat probabil lui Orban niște ordine și a mai zis și de testarea bucureștenilor, iar #RaresRujRoz ne spune "daca vreți sa vedeți spitale occidentale, mergeți la #Suceava sa vedeți ce a facut #Flutur". Am vazut cu toții, s-a testat pe el iar pentru medici și pacienți nu mai sunt teste. Focarele de infecție… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații de Microbiologie, profesorul Alexandru Rafila, a declarat, luni seara, la TVR, ca Romania va participa, alaturi de alte state, la testarea unui nou medicament ce poate fi folosit in tratamentul infectiei cu coronavirus."Acest studiu ar putea sa inceapa in cateva saptamani,…

- Doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, a declarat ca 10.514 locuitori din București vor fi testați pentru coronavirus in zilele care urmeaza. Victor Costache, ministrul demisionar al Sanatații, afirma ieri ca toți cetațenii Capitalei vor fi testați impotriva…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Victor Costache, ministrul Sanatatii, si-a dat demisia joi dimineata, dupa ce aseara a anuntat la mai multe posturi de televiziune planul testarii tuturor bucurestenilor pentru coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat joi dimineata ca il propune pentru functie pe…

- Secretarul de stat Nelu Tataru, propunerea premierului Ludovic Orban pentru funcția de ministru al Sanatații, se afla la ora transmiterii acestei știri in drum spre București. El s-a aflat in ultimele 4 zile la Suceava, unde a izbucnit cel mai grav focar de coronavirus aparut in țara in randurile…

- Victor Ponta a analizat cazul Spitalului Judetean Suceava. "Efoarte simpul. Acesta catastrofa de la Suceava, pentru ca va fi cea mai mare catastrofa de dupa 1989, a pornit in urma cu o saptamana. Am primit apeluri disperate care spuneau ca nu au manusi, masti, dezinfectant, nimic. Spitalul…

- Aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in intreaga lume, cu un total de 142.539 de cazuri confirmate, a anuntat sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform EFE.DOCUMENTUL poate fi citit AICI Dintre cele 9.769 de cazuri…

- Un deputat al parlamentului ucrainean (Rada Suprema) a declarat vineri ca va ramane acasa pana saptamana viitoare, dupa ce a aflat ca un parlamentar francez cu care s-a intalnit la sfarsitul lunii februarie a fost spitalizat cu coronavirus, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.'Voi sta acasa.…

- Parcul auto al Europei va crește cu 1,4% pana in anul 2025, la 273 milioane mașini, de la 269 milioane mașini in acest an, dupa care se va reduce cu 5,4% pana in 2030 ca urmare a dezvoltarii platformelor de mobilitate (de tipul Uber, Clever, Bolt etc.), dar și a modalitaților de proprietate alternative,…