- Clujul are trei licee in topul național al celor mai bune unitați de invațamant din Romania, dupa media de la Examenul de Bacalaureat 2020. Pe locul trei in țara este Liceul teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca, cu media 9,38, pe locul șapte este Colegiul Național ”Emil Racovița”, iar pe locul noua Colegiul…

- Topul celor mai bune licee din Cluj, in funcție de mediile la examenul de Bacalaureat 2022, este condus de Liceul Teoretic ”Avram Iancu”. Clujul este pe primul loc in țara, in funcție de promovabilitatea la examenul de Bacalaureat 2022: Cluj (85,1%), Iași (81,7%), Galați (81,6%) și Braila (81,3%). Bacalaureat…

- Opt elevi din județul Cluj au obținut media zece la examenul de Bacalaureat. Toate mediile maxime au fost obținute de elevii mai multor licee din municipiul Cluj-Napoca. Liceul Teoretci „Avram Iancu” se claseaza in topul județului avand trei elevi care au obținut media zece, urmat apoi de liceele…