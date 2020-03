Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache a declarat, miercuri, in Parlament, ca institutia pe care o conduce sustine legea vaccinarii obligatorii, insa, la votul din plenul Camerei Deputatilor, nu poate garanta pentru fiecare ales de la PNL ca va vota aceasta lege. "Asteptam cu totii cu sufletul de gura…

- Comisia pentru Sanatate a Camerei Deputaților a discutat și a aprobat o varianta de Lege privind vaccinarea persoanelor in Romania care prevede obligativitatea vaccinarii copiilor cu anumite tipuri de vaccinuri, altfel copiii risca sa nu mai fie primiți temporar in școli și gradinițe in anumite cazuri,…

- Vaccinarea copiilor ar putea deveni obligatorie, dupa ce deputatii Comisiei pentru sanatate au votat, luni, 2 martie, in unanimitate, introducerea acestui amendament in proiectul legii vaccinarii. „Inca nu am terminat raportul, am terminat sedinta comisiei in care am dezbatut Legea vaccinarii. Daca…

- Aceasta a starnit, brusc, interesul PSD și ar putea intra in vigoare la sfarșitul lunii februarie, daca va fi dezbatuta „in procedura de urgența”, așa cum susțin social-democrații, la doi ani de cand o țin in sertare la Camera Deputaților. Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, a anunțat…

- Senatorul PSD, Paul Stanescu, a spus ca, la nivelul partidului, s-a convenit introducerea Legii vaccinarii obligatorii in regim de urgența și va fi adoptata in Senat. Acest proiect de lege a mai fost promovat și in anul 2019, dar a fost blocata din cauza amplelor proteste venite din partea societații.Citește…

- Social-democratii anunta ca principala lor prioritate in noua sesiune legislativa care incepe in februarie este adoptarea legii vaccinarii. Acelasi partid a tinut blocat proiectul de lege privind obligativitatea vaccinarii, in comisia de sanatate, inca din 2017. Bodog: "Vaccinarea obligatorie este o…

- Casa Județeana de Pensii Teleorman / Noutați legislative in domeniul pensiilor incepand cu 01 ianuarie 2020 in Social / on 14/01/2020 at 10:19 / Avand in vedere: – Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,…

- Coalitia Romania Sanatoasa sustine, intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Sanatatii, Victor Costache, ca acesta a avut pozitii "ezitante" referitoare la Legea vaccinarii si subliniaza ca simpla comunicare nu este de ajuns. "Stimate domnule ministru, am luat act cu uimire si dezamagire de pozitiile…