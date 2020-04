Liban: Preşedintele Michel Aoun face apel la ajutor internaţional, sub povara crizei financiare Presedintele libanez Michel Aoun a facut apel luni la comunitatea internationala sa acorde ajutor financiar tarii sale pentru a depasi criza financiara acuta prin care trece de cateva luni si care a fost exacerbata de propagarea noului coronavirus, transmite AFP. Libanul, supraindatorat, a anuntat in martie ca a intrat in incapacitate de plata pentru prima data in istoria sa, dupa mai multe luni de scadere a rezervelor de valute si deprecierea monedei nationale pe piata paralela. Acum, raspandirea COVID-19, boala provocata de virusul SARS-CoV-2 care a determinat Organizatia Mondiala a Sanatatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

