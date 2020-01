Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat formarea noului guvern in Liban si a promis ca va lucra cu noul premier Hassan Diab pentru a sprijini reformele in tara care se confrunta cu o grava criza economica, transmit Reuters si Xinhua. Intr-o declaratie a purtatorului de cuvant Stephane Dujarric, ONU mentioneaza ca este angajata sa sustina ''consolidarea suveranitatii, stabilitatii si independentei politice'' ale Libanului. Libanul are incepand de marti seara un nou guvern, sub conducerea lui Hassan Diab, dupa ce miscarea siita Hezbollah si aliatii sai au cazut de…