Lia Olguta Vasilescu afirma ca nu a dorit sa lezeze sentimentele comunitatii evreiesti prin afirmatiile referitoare la Iohannis si lagarele de concentrare. Fostul ministru isi cere scuze public.

"Prin afirmatia facuta duminica seara: "Domnul Klaus Johannis cred ca se vede deja sef de lagar de concentrare si reeduca acolo PSD-istii", nu am vrut, sub nicio forma, sa lezez sentimentele comunitatii evreiesti, care a fost cea mai afectata de crimele si ororile perioadei naziste. Daca cineva a inteles alt lucru, imi cer scuze public! Am vrut doar sa apar sentimentele a peste doua milioane de…