Lerul lui Hrușcă, în proces cu Apple și Google! Ce pierderi invocă solistul Cel mai cunoscut colindator al nostru, Ștefan Hrușca se judeca cu Apple, YouTube (aparținand Google), dar și cu Electrecord, sigura casa de discuri din Romania comunista. Motivul, respectarea și renumerarea proprietații intelectuale, opera sa. Colindatorul de serviciu al Romaniei reclama ca melodiile sale pot fi ascultate și descarcare de la multe surse neoficiale, care activeaza prin intermediul platformelor de streaming și downloadare sus amintite, iar veniturile sale sunt prejudiciate. De asemenea, Hrusca reclama ca, din piesele ascultate pe internet, lui nu-i revin drepturi banești iar giganți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

