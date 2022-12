Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Franța ii da credit lui Lionel Messi pentru triumful reușit de Argenina in fața „Les Bleus” in finala Campionatului Mondial (2-2, 4-2 d.pen), insa L'Equipe, cea mai importanta publicație de sport din Hexagon, surpinde cu nota acordata arbitrului Szymon Marciniak: 2 din 10! „Mbappe nu a fost…

- Argentina s-a impus in fața Franței, intr-o finala a Campionatului Mondial interzisa cardiacilor, caștigata de „pume” la loteria loviturilor de departajare, 3-3 (4-2 d.pen). „Thiller-ul” din Qatar i-a adus lui Leo Messi singurul trofeu care-i lipsea, ravnita Cupa Mondiala. ...

- Ultimul act al Campionatului Mondial din Qatar aduce fața in fața doi coloși: Argentina versus Franța. Iar șeful arbitrilor de la FIFA, italianul Pierluigi Collina, a ales un european pentru a conduce acest joc. Numele lui: Szymon Marciniak. Acesta, in varsta de 41 de ani, a fost in urma cu mai bine…

- Ousmane Dembele, extrema de 25 de ani a Barcelonei și a Franței, a prefațat duelul cu Argentina, din finala Campionatului Mondial. Argentina - Franța se joaca duminica, de la ora 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe TVR 1. Titular in atacantul lui Didier Deschamps, Dembele…

- Naționala Franței a incasat o lovitura dura, cu numai doua zile inainte de meciul contra Argentinei, din finala Campionatului Mondial din Qatar. Argentina - Franța se joaca duminica, de la ora 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe TVR 1. ...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, vrea ca atacantul Karim Benzema si alti jucatori accidentati sa i se alature in calatoria sa in Qatar, pentru a asista la finala Cupei Mondiale de fotbal, in care Les Bleus vor infrunta duminica selectionata Argentinei, potrivit ministrului francez al Sporturilor,…

- Duminica, 18 decembrie, Franța și Argentina se vor infrunta in finala Cupei Mondiale din Qatar. Numele arbitrului care va conduce partida de la centru a fost dezvaluit deja de presa sud-americana. Potrivit Globo.com, Szymon Marciniak (41 de ani) va arbitra meciul dintre Franța și Argentina. Citește…

- Franța a condus inca din minutul 5 dupa golul lui Theo Hernandez și a dublat avantajul dupa golul lui Mouani.La meci a asistat si președintele francez Emmanuel Macron, fiind al doilea turneu final la care susține echipa cocoșului galic.Franța va infrunta Argentina lui Leo Messi care a invins Croația…