- Apple a cerut administratiei Trump sa excepteze de la tarife Apple Watch-urile, componentele pentru iPhone-uri si alte produse de consum pe care pe fabrica in China, potrivit documentelor depuse de companie la Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite, transmite Reuters, potrivit news.ro.Compania…

- Marca Thomas Cook și brandurile hoteliere conexe vor fi cumparate de grupul chinez Fosun Tourism pentru 14,25 milioane de dolari, a anunțat compania chineza, transmite Reuters, citata de Mediafax.Activele achiziționate vor include marci comerciale, nume de domenii online, aplicații software și licențe…

- PKP Cargo din Polonia, al doilea cel mai mare transportator de marfa pe calea ferata în UE, poarta discuții pentru a cumpara pachete de acțiuni la trei companii locale, scrie polandin.com. PKP Cargo este un gigant, are afaceri anuale de 1,1 miliarde euro și 23.000 de angajați. Compania are un…

- Pilotii companiei aeriene British Airways au decis sa anuleze greva programata pentru ziua de 27 septembrie, pentru a oferi mai mult timp discutiilor cu echipa manageriala pentru gasirea unei solutii in conflictul privind majorarea salariilor. Anunțul a fost facut astazi de Sindicatul Balpa, care ii…

- Revine la profesorat, dupa ce a pus pe picioare o companie de 500 mld. de dolari. Povestea celui mai bogat chinez, fondatorul rivalului de temut al Amazon Jack Ma, carismaticul cofondator al Alibaba Group Holding Ltd, cel mai mare retailer online din China, a demisionat din functia de presedinte marti,…

- Fratele liderului talibanilor afgani se afla printre cele patru victime ale unei explozii la o moschee in Pakistan, atacul terorist periclitand șansele de incheiere a pacii in Afganistan, intr-un moment in care talibanii și Statele Unite sunt aproape de finalizarea unui acord prin care trupele americane…

- Leoni a angajat un expert extern pentru a monitoriza restructurarea producatorului german de cabluri auto, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Şi revista germană WirtschaftsWoche anunţa că reprezentanţii creditorilor Leoni s-au întâlnit…

- Huawei a prezentat în China propriul sau sistem de operare care va fi pus pe smartphone-uri și pe alte dispozitive, compania chineza fiind amenințata ca va pierde accesul la sistemul de operare Android, din cauza restricțiilor impuse de statul american. Sistemul se numește Harmony în engleza…