Stiri pe aceeasi tema

- Vineri in jurul orei 12.00, politiștii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea au identificat in trafic, pe DN 17A comuna Sucevita o autoutilitara care transporta materiale lemnoase. Conducatorul autoutilitarei a fost identificat in persoana unui barbat de 43 ani, din Sucevita, iar in urma controlului…

- La data de 10 noiembrie ora 09:20, o patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea a oprit pentru control pe DN 17 A din comuna Sucevița, autoutilitara condusa de o localnica, care transporta material lemnos. Intrucat conducatoarea auto nu a putut prezenta documentele de proveniența pentru materialul…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurala Marginea, desfașurand activitați in cadrul acțiunii dispuse de catre IPJ Suceava, pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice, au oprit pentru control pe DN 17A pe raza comunei Marginea, autoutilitara condusa de catre un barbat de 60 ani, din…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publica – Politia municipiului Vatra Dornei, in timp ce acționau conform planului de acțiune ,,Scutul padurii” au procedat la oprirea in trafic a unei autoutilitare condusa de un barbat din Iacobeni, care transporta cantitatea de 4,66 m.c. lemn foc esența molid…

- La data de 08.10.2022, ora 11:10, politiștii din cadrul SPR 1 Vadu Moldovei, fiind in exercitarea seriviciului de patrulare pe raza de competenta, au depistat și oprit o autoutilitara condusa de catre un barbat de 47 ani și care transporta material lemnos. Șoferului i s-a solicitat sa prezinte documentele…

- La data de 25 septembrie orele 01:45, o patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea a oprit pentru control pe DN 17 A, pe raza comunei Sucevița, autoturismul condus de un barbat din comuna Marginea. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest,…

- In perioada 20-22 septembrie polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice cu sprijinul specialistilor din cadrul Garzii Forestiere au organizat si desfasurat o actiune pe raza județului Suceava, pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale referitoare la exploatarea,…

- La data de 9 septembrie lucratorii din cadrul Sectiei 11 Politie Rurala Pojorata, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza comunei Pojorata in scopul prevenirii faptelor antisociale la regimul traficului și transportul ilegal al materialelor lemnoase, in jurul orelor 10,00 au constatat ca…