- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea prin care 18 iunie este declarata Ziua Victimelor Deportarii in Timpul Regimului Comunist, transmite Administratia Prezidentiala. Parlament, Presedintele Romaniei, Guvernul si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale pot…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua nationala de comemorare a Holocaustului impotriva romilor - Samudaripen, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ prevede ca Ministerul Culturii sau autoritatile administratiei publice centrale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea prin care Ministerul Educatiei asigura elevilor sau cadrelor didactice, la cerere, un laptop sau o tableta, conectate la internet pentru sistemul de e-learning desfasurat in afara orelor de la clasa, informeaza Administratia Prezidentiala, intr-un…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, prin decret, legea privind aprobarea OUG pentru modificarea legii din 2015 care stabileste cadrul platii anuale a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru organizatiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar,…