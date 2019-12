Stiri pe aceeasi tema

- Doua personalitați nascute in anii ʼ50, la 5 ani diferența, una cu o cariera in muzica și politica, cealalta, in critica - și, neoficial, traducerea - de film sunt legate inca din maternitate de un amanunt ce avea sa faca, pentru una dintre ele, diferența intre viața și moarte. E vorba despre Madalin…

- Una dintre cele mai frumoase femei din showbiz ascunde o adevarata drama! Antonia a fost crescuta de mama ei si de Mihai, tatal adoptiv. Artista nu si-a cunoscut niciodata tatal biologic, fapt ce i-a lasat un gol in suflet!

- Ileana Ciuculete și Denisa Raducu au fost 2 artiste extrem de de iubite de public, pana in ultima lor clipa de viața. Cu toate acestea, ceea ce nu multa lume știa este ca intre ele exista o legatura puternica.

- Moartea Denisei Raducu a șocat showbizul romanesc, iar celor care au iubit-o pe regretata manelista le-a adus un gol in suflet ce nu va putea fi umplut niciodata. Cu toate acestea, exista un detaliu care de-abia acum s-a aflat, legat de Denisa Manelista.

- Daca mulți o cunosc pe Carmen de la Salciua de cand aceasta a aparut la brațul lui Culița Sterp, mulți sunt și cei care nu știu faptul ca Carmen de la Salciua a avut o legatura puternica cu Regele Manelelor, Nicolae Guța.

- Dupa ani și ani...ies la iveala detalii neștiute din viața lui Leo Iorga! Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali i-a fost un real ajutor artistului, in momentul in care a trebuit sa fie supus intervenției chirurgicale pe creier, in anul 2014.

- Vestea ca Mihai Constantinescu s-a stins din viața a intristat mulți romani, iar printre ei se numara și Andreea Balan, care a facut public un mesaj in care a explicat cat de apropiata era de marele artist.

- Cosmin Vijeu a descoperit fascinanta lume a teatrului de la o varsta frageda, 5 ani, cand matușa Monica Davidescu l-a luat cu ea la mare, in vacanța, unde a vazut piesa "Take, Ianke și Cadir". Pe langa rudele sale, tanarul a avut privilegiul sa fie format ca și actor de maestrul Florin Zamfirescu. Cosmin…