Le ai în casă? Alimentele care pot combate VIRUȘII Racelile și gripa se pot strecura pe neașteptate in viața noastra. Plus multe alte afecțiuni. Tocmai de aceea sistemul nostru imunitar trebuie sa fie suficient de puternic, pentru a combate noii germeni și viruși care pandesc peste tot. Inluderea in hrana de fiecare zi a unor alimente bogate in nutrienți, reprezinta o modalitate excelenta de ne menține sanatatea.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

