Lazarescu, EA Romania: Industria jocurilor a depasit deja filmul. Azi ne luptam pentru timpul utilizatorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Parazit/ Parasite, filmul fenomen al cineastului coreean Bong Joon-Ho, scrie istorie la Oscar, devenind prima producție din Coreea de Sud nominalizata atat la categoria Cel mai bun film strain, cat și la categoria...

- Cu 1.500 de angajati in birourile din Bucuresti, Electronic Arts (EA) Romania, una dintre cele mai mari companii de tehnologie si jocuri video din tara, vrea sa isi extinda operatiunile in perioada urmatoare. Compania are posturi deschise pentru...

- La șapte ani de la primul vlog, Andrei Șelaru, cunoscut publicului ca Selly, a adunat o comunitate de 3,4 milioane de abonați pe canalul de YouTube, devenind cel mai urmarit și cunoscut vlogger din Romania. Anul acesta, Selly a incheiat cu succes filmarile pentru primul lui film in care apare in calitate…

- Traian Basescu depune luni juramantul de credinta fata de Romania al carei presedinte va fi 5 ani de zile. O victorie meritata obtinuta impotriva tuturor fortelor politice si nu numai coalizate impotriva lui. O victorie care-l obliga enorm fata...

- Miracolele exista. Sa-l ajutam pe Robert sa vada lumina. • „Craciunul Președintelui” spectacol caritabil la Teatrul Anton Pann in parteneriat cu Arhiepiscopia Ramnicului, sambata, 14 decembrie, ora 19.00. „Doamne ce bine e sa fii bun in seara de ajun” aceasta este una din replicile pe care ati auzit-o…

- Industria vendomatelor din Romania a ajuns la o valoare a pietei de peste 280 milioane euro, in crestere cu 9% fata de anul trecut, in contextul in care tot mai multi clienti prefera solutiile de proximitate cand consuma cafea, snacks-uri sau bauturi racoritoare, iar calitatea cafelei de la automate…

- Industria vendomatelor din Romania a ajuns la o valoare a pietei de peste 280 milioane euro, in crestere cu 9% fata de anul trecut, in contextul in care tot mai multi clienti prefera solutiile de proximitate cand consuma cafea, snacks-uri sau bauturi racoritoare, iar calitatea cafelei de la automate…

- Industria jocurilor video din Romania a inregistrat, in 2018, o cifra de afaceri de 188,5 milioane de dolari, cu 19,2% mai mare decat in anul 2017, releva raportul intocmit de Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA), relateaza Agerpres.Citește și: Doua scenarii pentru…