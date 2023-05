Laura Codruța Kovesi, la plimbare pe Calea Victoriei, cu 5 paznici după ea VIDEO Șefa Parchetului European se teme de represalii din partea marilor infractori ai țari, fiind surprinsa la pas, pe Calea Victoriei, cu nu mai puțin de 5 bodyguarzi dupa ea. In timp ce se deplasa pe strada, Kovesi a fost insoțita de patru bodyguarzi, conform observațiilor facute de George Simion. In stilul sau caracteristic, Simion a incercat sa intre in discuție cu aceasta și a insistat sa o intrebe de ce are nevoie de patru bodyguarzi: „Va e frica de ceva? Cam ciudat!„, a spus printre altele liderul AUR. Cu toate acestea, Kovesi l-a ignorat total și a continuat sa mearga pe strada insoțita de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, se afla in aceste zile in Romania. Recent, au aparut cateva imagini in care fostul procuror șef al DNA-ului apare mergand pe Calea Victoriei, din Capitala. In timp ce se deplasa pe strada, Kovesi a fost luata la intrebari de catre liderul AUR.

