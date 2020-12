Stiri pe aceeasi tema

- Aflata intr-o stare jalnica, sectia de Pediatrie a Spitalului Campulung Muscel va fi renovata din temelii gratie unei campanii in urma careia s-au strans 354.000 de euro in doar sase zile.

- Spitalul de Geriatrie Stefanesti, județul Argeș, a fost evacuat ieri, dupa ce angajații au sesizat un miros descris drept "ințepator", conform publicației locale epitesti.ro. In urma cercetarilor, s-a stabilit ca incidentul a fost provocat de un paznic care a declarat ca a folosit un spray paralizant…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Tigveni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in data de 14 noiembrie, intr-o locație privata de pe raza localitații Ciofrangeni a fost organizat un eveniment privat, la care au participat mai multe persoane. Petrecerea a fost oprita de polițiști.…

- Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale, vacante, de asistent medical șef, specialitatea: generalist, in cadrul Secției de Pneumologie II. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Politistii doljeni au intocmit un dosar penal pe numele pacientului care a distrus mobilierul din sectia de Cardiologie a Spitalului de Urgenta Craiova. Este vorba de un barbat de 64 de ani, care urma sa fie transferat la alta unitate medicala dupa ce a fost testat pozitiv cu COVID-19. Un pacient internat…

- Campania electorala penttru desemnarea noului președinte al administrației electorale ii obliga pe candidați sa stranga fonduri. Candidatul Partidului Democrat, Joe Biden, a adunat astfel 383 de milioane d...

- O autospeciala de politie a fost implicata intr-un accident rutier pe raza municipiului Campulung, eveniment in urma caruia a luat foc. Doi politisti si un jandarm au fost prinsi in interior, fiind salvati de un elev al Scolii de Politie Campina, aflat in trecere. In total, sase persoane au fost ranite.…

- Partea buna, post-alegeri, e ca foarte greu spre imposibil va mai face majoritate absoluta vreun partid in consiliile locale. Cel puțin in urban, in marile orașe Pitești, Campulung și Curtea de Argeș, consiliile locale vor fi imparțite intre cel puțin trei blocuri politice. La fel și in Consiliul Județean.…