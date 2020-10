Stiri pe aceeasi tema

- Economia europeana se redreseaza mult mai bine decat s-au ingrijorat multi la inceputul pandemiei de coronavirus (COVID-19), a afirmat sambata ministrul german de Finante, Olaf Scholz, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cu toate acestea, guvernele ar trebui sa sprijine in continuare companiile…

- „Citule, nu te-ai plictisit de minciunile tale? Dar intai as vrea sa iti fie clar ca Start Up Nation este un program care sprijina antreprenorii. Acestia, de obicei, nu fac politica. De aceea nu trebuie sa iti bati joc de ei. In ce consta minciuna. Cand vorbesti despre restante la plata facturilor de…

- Guvernul olandez a anuntat luni ca va investi in urmatorii cinci ani 20 miliarde de euro (23,6 miliarde de dolari) in proiecte din domeniul educatiei, infrastructurii, cercetarii si dezvoltarii, pentru a sprijini economia si a o proteja de recesiune, transmite Reuters.Executivul va profita…

- Marea Britanie anunța cel mai abrupt declin al numarul de angajați de la criza financiara de acum 10 ani. Ce lucratori au disparut din economia britanica Numarul de angajati in Marea Britanie a inregistrat in trimestrul doi din 2020 cel mai semnificativ declin din 2009, din cauza crizei provocate de…

- Economia Frantei este in grafic pentru a se redresa cu 8% anul viitor si ar trebui sa revina la nivel de dinaintea crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19) pana in 2022, a declarat joi in Parlament ministrul de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Recentele…

- Romania a incasat cele 3,3 mld. dolari imprumutate saptamana trecuta de pe piețele de capital. Este cea mai mare suma atrasa in moneda americana Romania a atras, recent, 3,3 miliarde de dolari americani de pe pietele externe de capital, dupa doi ani de absenta pe aceasta piata, suma reprezentand cel…

- Ministrul de Finante britanic Rishi Sunak a promis miercuri alocarea unor fonduri suplimentare de 30 de miliarde de lire sterline (38 miliarde dolari) pentru combaterea crizei somajului, acestea urmand sa fie alocate angajatorilor, cumparatorilor de locuinte si firmelor din sectorul ospitalitatii, pentru…

- Ministrul de Finante din Marea Britanie, Rishi Sunak, a anuntat miercuri un plan de relansare post-Covid in valoare de 30 de miliarde de lire sterline (37,7 miliarde de dolari), care include o reducere a cotei de TVA pentru anumite sectoare, subventii pentru imbunatatirea eficientei energetice locuintelor…