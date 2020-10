Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Militar din Iași a fost desemnat unitate suport COVID-19 in urma cu doua luni. De mai bine de o luna, aceasta unitate medicala nu a mai internat niciun pacient cu coronavirus, deși avea disponibile 16 paturi. Pentru ca nu se gasea o alta soluție, autoritațile au decis ca Spitalul „Sf. Spiridon”…

- Situație ingrijoratoare in spitalele din regiunea Moldovei. Tot mai multe unitați sanitare desemnate suport COVID-19 au ramas fara paturi la ATI, motiv pentru care s-a decis transferul pacienților aflați in stare grava in spitalele non-Covid. In județul Bacau, atat Spitalul Județean, cat și la Spitalul…

- Situație speciala la pelerinajul de Sfanta Parascheva 2020. Miile de credincioși care vin din alte zone ale țarii și chiar din localitațile județului Iași nu vor mai putea sa intre in curtea Catedralei Mitropolitane pe perioada hramului Cuvioasei. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a limitat…

- VESTI BUNE… Judetul Vaslui se afla la jumatatea clasamentului privind numarul de cazurilor noi de COVID-19. Sambata au fost depistate 27 de cazuri noi, iar duminica 21. Situatia este una buna, dar pe de alta parte, exista si vesti rele: de pe 21 august, zilnic sunt cel putin doua decese inregistrate…

- EXCLUSIV… Medicul infecționist Andrei Marinescu, din cadrul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș„ a declarat in exclusivitate pentru cititorii noștri, care este starea medicului șef al secției ATI Reanimare de la spitalul barladean. Acesta a fost transportat pe 21 august, in stare grava, la…

- EPUIZARE… Cadrele medicale de la secția ATI Reanimare a spitalului din Barlad, sunt in stare de șoc! Starea medicul șef al secției, cel mai bun anestezist și de terapie intensiva al spitalului, care a fost depistat sambata, 15 august, cu Covid 19 s-a inrautațit grav in cursul zilei de astazi. Doctorul…

- EPUIZARE… Cadrele medicale de la secția ATI Reanimare a spitalului din Barlad, sunt in alerta! Medicul șef al secției, cel mai bun anestezist și de terapie intensiva al spitalului, a fost depistat sambata, 15 August, cu Covid 19. Doctorul barladean se simțea obosit și epuizat psihic dupa patru luni…

- ALERTA…. Devine tot mai dramatica de la o zi la alta, situatia bolnavilor de Covid-19, care ajung la spitalul din Barlad. Acum, in sectia de ATI Reanimare, se afla intr-o stare destul de grava, profesorul Ioan Harnagea, in varsta de 63 de ani, directorul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad, antrenor…