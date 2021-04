La Pinticu se fura curent…la greu!

La Pinticu se fură curent… la greu! Percheziții de amploare la Pinticu, unde mai mulți localnici… furau curent. Pe langa cele 12 case luate la puricat, jandarmii au „mers pe fir” – la propriu – la alte cinci case. Acțiune de amploare ieri, la Pintic, comuna Teaca. Polițiști, jandarmi și reprezentanți ai Electrica au luat la „puricat” 12 case din Pintic. „La data de 14 aprilie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au pus in aplicare 12 mandate de percheziție domiciliara, toate pe raza localitații Pinticu din comuna Teaca. Perchezițiile au fost desfașurate in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

- 12 percheziții domiciliare au fost desfașurate ieri, la locuințele unor persoane banuite de furt și racordarea fara drept la rețeaua stradala de energie electrica. La data de 14 aprilie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au pus in aplicare 12 mandate de percheziție domiciliara, toate pe…

- Percheziții de amploare la Pinticu, unde mai mulți localnici …furau curent. Pe langa cele 12 case luate la puricat, jandarmii au ”mers pe fir”- la propriu- și la alte cinci case. Acțiune de amploare ieri, la Pintic, comuna Teaca. Polițiști, jandarmi și reprezentanți ai Electrica au luat la ”puricat„…

- 12 percheziții domiciliare au fost desfașurate miercuri la locuințele unor persoane banuite de furt și racordarea fara drept la rețeaua stradala de energie electrica. Pe 14 aprilie, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au pus in aplicare 12 mandate de percheziție domiciliara, toate pe raza localitații…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au pus in aplicare joi 12 mandate de percheziție domiciliara, toate pe raza localitații Pinticu din comuna Teaca. Perchezițiile au fost desfașurate in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru comiterea infracțiunilor de executarea sau…

