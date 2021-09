Fluxul de lava format in urma eruptiei vulcanului Cumbre Vieja, de pe insula spaniola La Palma, isi continua miercuri deplasarea, a patra zi consecutiv, inghitind case si terenuri, la o zi dupa ce rezidentii care au locuintele pe traseul magmei incandescente au primit permisiunea de a se intoarce in zona pentru o scurta perioada ca sa-si recupereze bunurile, informeaza Reuters. Un jet de magma a fost expulzat in atmosfera in timpul noptii, pictand cerul nocturn in nuante rosiatice si improscand resturi incandescente pe versantii vulcanului Cumbre Vieja. Foto: (c) Ramon de la Rocha/EPA Inregistrarile…