La mulți ani, Cristi Minculescu! Rebelul solist a câtorva generații împlinește astăzi 62 ani Trupa cu care se identifica in ciuda deselor sale ”demisii” din sanul legendarului grup, simbol al rezistenței culturale pentru generații de iubitori ai rockului in perioada comunismului. Practic, Minculescu se numara printre puinii artiști care a facut legatura intre acele generații și cele actuale, solistul activand cu succes și dupa 1989. O face și in prezent, dar nu alaturi de omul ce l-a primit in formația Iris, este vorba de Nelu Dumitrescu. Dupa un rușinos proces ce a murdarit imaginea formației etalon a rockului nostru, și Minculescu a caștigat dreptul de a se folosi de titulatura de Iris.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

