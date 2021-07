Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmat joi 68 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 28.594 de teste. Tot in ultimele 24 de ore au murit șapte persoane infectate. Alte 138 de decese din perioada anterioara au fost introduse abia acum in baza de date. La ATI mai…

- Pana astazi, 32.771 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 23.06.2021 (10:00) – 24.06.2021 (10:00) au fost raportate 145 de decese (86 barbați și 59 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- In cursul dimineții de astazi, 19 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 96 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 32.308. In intervalul 18.06.2021 (10:00) – 19.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 96 de decese (42 barbați și 54 femei), ale unor pacienți…

- Autoritațile anunța vineri 835 cazuri noi de coronavirus din peste 34.000 de teste și 105 decese. Un deces a fost intregistrat la categoria de varsta 30-39 de ani. Pana astazi, 14 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.070.605 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).…

- Secretarul de stat Andrei Baciu a anunțat luni, 3 mai, pe Facebook, ca medicii de familie incep de marți, 4 mai, imunizarea in propriile cabinete cu vaccinul Johnson&Johnson, care se administreaza intr-o singura doza, potrivit site-ului G4Media. Potrivit lui Andrei Baciu, 3.035 de medici de familie…

- 1.083 de romani au aflat ca au COVID-19 in ultimele 24 de ore, iar 88 au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Pana astazi, 2 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.057.655 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 995.506 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate in Romania 2.240 de cazuri noi de Covid și 150 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Potrivit GCS, pana miercuri, in Romania, au fost confirmate 1.051.779 de cazuri de persoane infectate…

- Un numar de 1.256 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 11.700 de teste, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza sursa citata. Distribuția…