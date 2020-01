La granița cu o viață nouă. Un reportaj-documentar Elle despre ce se întâmplă cu adevărat cu refugiații din România Deși ajung in zone sigure, razboiul refugiaților nu se termina cu adevarat niciodata. Traumele pe care le-au suferit lasa urme adanci, care se vindeca greu atunci cand societatea și instituțiile ii resping constant. Revista Elle Romania a realizat un reportaj- documentar impresionant despre viața, visurile și speranțele refugiaților care au ales ca țara noastra sa le devina, de-acum, patrie. Imi place in Romania, e țara mea acum și aici vreau sa raman Hind, refugiata din Irak Cați dintrenoi, cei nascuți aici, am putea spune același lucru? Statisticile plasauRomania, in 2017, pe locul al doilea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

