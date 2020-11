Stiri pe aceeasi tema

- Dina Saeva este printre cele mai cunoscute influencerițe din Rusia, cu peste 5 milioane de urmaritori pe Instagram și 16,4 milioane- pe Tik Tok. La 21 de ani, ea a devenit un magnet pentru brandurile celebre, caștigand din reclame sume generoase.

- O vedeta de pe rețelele de socializare din China a murit, dupa ce fostul ei soț a aruncat pe ea cu benzina și apoi i-a dat foc in timpul unui live-streaming, informeaza Daily Mail. In luna septembrie, fostul partener de viața al acesteia ar fi patruns in casa vedetei inarmat cu un satar și cu benzina.…

- Platformele mobile nu vor putea efectua noi descarcari si le va fi interzis sa distribuie aplicatii. Aceste doua aplicatii au fost subiectul unui ordin executiv emis de Donald Trump in luna august, in care presedintele sustine ca ele reprezinta o amenintare la securitatea nationala. Citeste si: Tik…

- Ronnie McNutt s-a sinucis in propria casa, in fața unui birou, iar momentul a fost transmis live pe Facebook, iar mai apoi a fost viralizat pe Tik Tok, potrivit mirror.co.uk. Citeste si: Tentantiva de sinucidere in Capitala! Un barbat ameninta ca se arunca de pe bloc din cauza unei vecine Cele…

- HeyNews.ro: Hey George Ilona. Am vrea pentru inceput sa te prezinți și sa ne spui cine ești? Spune-ne mai multe lucruri despre tine pe care trebuie sa le afle prima data cineva care nu te-a descoperit inca. George Ilona: Siaaaabus! Pentru inceput vreau sa va mulțumesc pentru acest interviu, acesta fiind…

- TikTok a dat in judecata administrația Trump, pentru ca interzice aplicația pe teritoriul Statelor Unite. Compania, cu sediul la Los Angeles, a anunțat ca va intenta proces pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime, afectate de decretul administrativ care vizeaza Tik Tok și compania mama…

- China a calificat marti drept ”pura manipulare” campania Statelor Unite impotriva aplicatiei video TikTok a companiei chineze ByteDance si a avertizat Washingtonul sa nu deschida ”cutia Pandorei”, in caz contrar ”va suporta consecinte”, relateaza agentia EFE, scrie agerpres.ro. {{457240}}Este un lucru…