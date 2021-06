Stiri pe aceeasi tema

- Rusaliile, cunoscute și drept Pogorarea (coborarea) Sfantului Duh, reprezinta o sarbatoare creștina importanta, praznuita intotdeauna duminica, la 50 de zile dupa Paști. In 2021, Rusaliile se sarbatoresc de catre creștinii ortodocși in 20 și 21 iunie. Sarbatoarea Pogorarii Sfantului Duh este considerata…

- Pogorarea Duhului Sfant sau Rusaliile este sarbatoarea creștina care comemoreaza pogorarea Sfantului Spirit asupra ucenicilor lui Hristos și se celebreaza anual la 50 de zile dupa Inviere. Sarbatoarea Rusaliilor se ține diferit in funcție de fiecare regiune a țarii. Astfel, in Moldova și Transilvania…

- 14 județe sunt sub Cod Galben de averse și vijelii pana dimineața la 6.oo Foto: Adriana Tudose - RRA / arhiva 14 județe sunt sub Cod Galben de averse și vijelii pâna dimineața la ora 6.00, iar dupa aceasta ora, întreaga țara va fi sub Cod Galben de vânt puternic și…

- Meteorologii au anunțat vreme calda și ploi, pentru sambata și prima zi de Paște. Sambata, 1 mai 2021, temperaturile maxime pe regiuni vor fi: 25 grade in Moldova, 27 in Transilvania, 23 in Maramureș, 27 in Crișana, 28 in Banat, 29 in Muntenia, 28... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- 1 mai reprezinta la romani sarbatoarea de Armindeni! In traditia populara romaneasca, sarbatoarea este numita si „Ziua Pelinului”, sau “Pomul lui Mai” si semnifica inceputul verii, fiind consacrata belsugului si rodirii pamantului. Denumirea de Armindeni (Armendina, Armindin, Arminder) provine de la…

- Vremea se racește in urmatoarele doua zile. Scad temperaturile in toata țara maine. Mai rece va fi in jumatatea de nord-est, unde vom avea in jur de 8 grade Celsius. Norii vor fi mulți și vom avea nevoie de umbrela in Banat, Muntenia și Oltenia, iar in Moldova și Dobrogea ploile apar din loc in […]…

- Astazi, vremea fi racoroasa in toate regiunile, chiar rece pentru aceasta data in jumatatea de nord-est a tarii. Astfel, temperaturile maxime se vor situa intre 9 grade in Moldova si 17 grade in Lunca Dunarii. Cerul va avea innorari si temporar va ploua, local in Banat, Oltenia si Muntenia, pe arii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat vineri, prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, inclusiv perioada de Florii, 1 Mai și Paște ortodox. Ziua de Florii vine cu vreme calda in jumatatea sudica a țarii, iar Paștele va veni cu temperaturi de vara in aproximativ toata…