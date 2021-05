Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron comemoreaza miercuri bicentenarul mortii lui Napoleon Bonaparte, un eveniment care reaprinde controversele legate de aceasta personalitate complexa si incontestabila din istoria Frantei, relateaza AFP. Pe 5 mai 1821, fostul imparat francez a murit la varsta…

- O borna de piatra care marca granița dintre Belgia și Franța a fost mutata in urma cu cateva zile de un fermier belgian. Deloc pe placul satului Bousignies-sur-Roc, din nordul Franței, care a vazut, de facto, cum teritoriul ei s-a redus. Un incident diplomatic insolit? Un fermier belgian a mutat o borna…

- Potrivit unui documentar ce va fi difuzat pe 12 aprilie la postul de televiziune France 5, ”Salvator Mundi”, considerat cel mai scump tablou din lume, dupa ce a fost achizitionat cu 450 de milioane de dolari de printul saudit Mohammed bin Salman, provine cel mai probabil din atelierul lui Leonardo da…

- Violete de Parma in diferite culori impodobesc ferestrele, balcoanele și terasele in multe case, fiind unele dintre cele mai apreciate flori de apartament. Sunt ușor de ingrijit și, cu puțina atenție, le putem inmulți, astfel incat sa ne bucuram de ele pe tot parcursul anului. Violete de Parma sunt…

- In cadrul acordului, Air France va renunta la un numar mai mic de sloturi de aeroport, care confera dreptul de aterizare si decolare, la baza sa din Paris fata de cat solicita initial Comisia Europeana, mai ales in cazul aeroportului Orly. Un purtator de cuvant al Comisiei a spus ca este in contact…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va comemora bicentenarul mortii lui Napoleon Bonaparte, intr-o ceremonie ale carei detalii vor fi anuntate "ulterior de catre Elysee", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal. Napoleon, decedat pe 5 mai 1821 pe insula Sfanta Elena,…

- In urma cooperarii cu autoritatile franceze, a fost documentata activitatea unei grupari infractionale, formate din cetateni romani, specializate in furturi din autotrenuri aflate in mers. Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor, pe teritoriul Frantei, este de 3.500.000 de euro. In perioada februarie…

- In perioada 3-4 februarie curent, Maia Sandu a efectuat o vizita de lucru la Paris, Franța. In cadrul deplasarii a avut o intalnire cu președintele francez Emmanuel Macron, dar și cu alți reprezentanți oficiali ai Franței.