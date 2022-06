Kremlin: Gazprom ar putea să schimbe condițiile contractelor dacă Occidentul plafonează prețul gazelor Kremlinul a anuntat marti ca gigantul rus Gazprom ar putea cauta sa schimbe conditiile contractelor sale de livrare daca statele occidentale implementeaza un plafon de pret pentru gazul rusesc, transmite Reuters. Liderii grupului celor sapte state puternic industralizate (G7) au fost de acord sa analizeze introducerea unui plafon de pret pentru gazul si petrolul rusesc, pentru a limita fluxul de bani spre Rusia. Invadarea Ucrainei de catre Rusia si limitarea profiturilor generate de Rusia ca urmare a cresterii preturilor la energie au devenit principalele subiecte de discutie pentru liderii din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

