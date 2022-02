Klaus Iohannis: NATO reprezintă, fără niciun dubiu, cea mai solidă garanţie de securitate pentru România Presedintele Klaus Iohannis a facut o vizita, joi, la sediul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” din Craiova, alaturi de ministrul Apararii Vasile Dincu. Seful statului a declarat ca NATO reprezinta, fara niciun dubiu, cea mai solida garantie de securitate pentru Romania, ceea ce este un aspect deosebit de important, mai ales in conditiile acutizarii riscurilor, amenintarilor si provocarilor la adresa securitatii europene. „Imi face placere sa revin astazi la Craiova si sa fiu din nou alaturi de militarii Brigazii Multinationale Sud-Est, cea de-a doua unitate operationala a NATO infiintata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

