Președintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere cu Emmanuel Macron la Palatul Elysse in urma careia președintele Franței a dat asigurari ca sprijina nemijlocit aderarea Romaniei in Spațiul Schengen. „Am avut in aceasta seara o intrevedere foarte buna cu Președintele Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. Franța este un susținator al aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen, iar in discuția noastra i-am mulțumit Președintelui Macron pentru sprijinul sau puternic. Romania este pregatita sa adere, o confirma și rezultatele pozitive ale misiunii recente de evaluare. In plus, extinderea Spațiului Schengen…