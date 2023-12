Stiri pe aceeasi tema

- Nu suntem chiar atat de aproape de intrarea in spațiul Schengen, a declarat miercuri seara președintele Romaniei, la doua zile dupa ce Austria a dat semnalul ca renunța la blocarea aderarii țarii noastre și a Bulgariei.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca e prematur sa discutam despre o aderare la Schengen, fie ea și parțiala, fiind nevoie de numeroase negocieri pentru a rezolva toata aceasta problema privind spațiul de libera circulație.

- Romania ar fi reușit sa obțina o flexibilizare a poziției Austriei in privința primirii in Schengen, iar prima etapa va fi renunțarea la procedurile de control de pe aeroporturi, la zborurile spre țarile din cadrul UE, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Deși la cel mai recent Consiliu JAI, din decembrie…

- Ambasadorul Romaniei la Viena, Emil Hurezeanu, a declarat intr-un interviu pentru TVR ca este optimist in privința aderarii Romaniei la Schengen in perioada urmatoare, fara sa poata oferi insa un orizont concret.„Cred ca Austria are un interes acum sa nu se mai individualizeze intr-un refuz, intr-un…

- Prim-ministrul Bulgariei, Nikolai Denkov, participa la controlul parlamentar care se desfasoara in Adunarea Nationala de la Sofia. Seful executivului bulgar a raspuns intrebarilor adresate de parlamentari cu privire la progresele Bulgariei in ceea ce priveste admiterea in Schengen."La sfarsitul anului,…

- Olanda a solicitat oficial Comisiei Europene (CE) o misiune suplimentara de stabilire a faptelor in Bulgaria, a informat BNR, serviciul public de radiodifuzine din Bulgaria. Misiunea este legata de dreptul de veto al regatului asupra aderarii Bulgariei la spațiul Schengen, careia i se opune și Austria.…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer i-a spus premierului Bulgariei, Nikolai Denkov, la Viena, ca extinderea spațiului Schengen nu este posibila acum pentru ca sistemul Schengen este „stricat”, a relatat publicația VolksBlatt Austria.In campania sa pentru aderarea țarii sale la Schengen, premierul bulgar…

- „Este posibil sa avem o discuție complet informala, pana acum nu am avut-o. S-a scurs multa cerneala fața de acest pact pe migrație. Fața de acum s-au obținut soluții, avem o baza mai degraba tehnica”, a spus Klaus Iohannis.Președintele a mai spus ca nu creste ca Austria isi va schimba pozitia privind…