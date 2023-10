Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, miercuri intre conferinta de presa comuna cu presedinta Ungariei Katalin Novak, la Budapesta sa sustina intrarea Romaniei in spatiul Schengen si a precizat ca nu a inteles argumentul Austriei care a transmis ca nu are nimic impotriva Romaniei si Bulgariei, insa…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Budapesta, ca este „un pic greu de ințeles” argumentul Austriei pentru blocarea aderarii Romaniei la spațiul Schengen, șeful statului spunand ca oficialii de la Viena nu au ințeles inca faptul ca aderarea Romaniei la Schengen ar fi un caștig pentru…

- Președintele Ungariei, Katalin Novak, a promis miercuri, la Budapesta, dupa ce l-a primit pe președintele Klaus Iohannis, ca statul maghiar va susține total eforturile Romaniei de aderare la spațiul Schengen, liderul maghiar spunand ca este „nedreapta” opoziția Austriei.„Ungaria va susține in continuare…

- Romania va ataca Austria la Curtea Europena de Justiție pentru despagubiri, daca guvernul de la Viena iși va menține veto-ului privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen, in octombrie sau decembrie, cand tema va fi din nou pe ordinea de zi a Consiliului ministrilor de interne ai UE, a anunțat premierul…

- Klaus Iohannis a dat asigurari vineri ca „intrarea Romaniei in spatiul Schengen ramane obiectiv national prioritar”.Potrivit sefului statului, ”cam toata Europa ne sustine, mai putin Austria care face nota discordanta, dar in perspectiva, are speranta ca aceasta chestiune sa se rezolve”.„Președintele…

- Vicepresedintele USR Dan Barna a afirmat, joi, ca Romania a fost "umilita" la Viena, prin noul refuz al Austriei pe tema aderarii la spatiul Schengen. El ii acuza pe ministrul de Interne, Catalin Predoiu, care a fost miercuri in vizita la Viena, si pe presedintele Klaus Iohannis ca "nu sunt in stare…

- Incidente la Tusnad, acolo unde este in plina desfasurare Universitatea de Vara a tineretului maghiar din Romania. Cateva zeci de membrii ai unor organizații naționaliste au forțat cordonul de securitate și au vrut sa ajunga in zona unde premierul ungar, Viktor Orban, susținea un