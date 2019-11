Klaus Iohannis a semnat: Efectele OUG pe ridesharing sunt amânate până la 1 februarie 2020 Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care amana pana la 1 februarie 2020 intrarea in vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgența privind transportul alternativ, informeaza Administrația Prezidențiala. Termenul inițial prevazut in actul normativ era 1 noiembrie 2019. Șeful statului a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 49/2019 privind activitațile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Citește și: Vești importante! Ce se intampla… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care amana pana la 1 februarie 2020 intrarea in vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgența privind transportul alternativ, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto. Potrivit legii, transportul alternativ este efectuat de un operator de transport…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind acreditarea lui George Ciamba in calitate de ambasador al Romaniei in Republica Elena, a informat Administratia Prezidentiala. Seful statului a mai semnat decretul privind acreditarea lui Cosmin-George Dinescu in calitate de ambasador…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind acreditarea lui George Ciamba in calitate de ambasador al Romaniei in Republica Elena, a informat Administratia Prezidentiala. Seful statului a mai semnat decretul privind acreditarea lui Cosmin-George Dinescu in calitate de ambasador in…

- Potrivit Agendei Presedintelui, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 23 octombrie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80 2017 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Legea nr. 360 2013 privind constituirea si mentinerea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (PL-x 366/23.10.2017);Decret privind promulgarea Legii pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta.Conform actului normativ, in functie de situatia operativa concreta, pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. Conform actului normativ, in functie de situatia operativa concreta,…