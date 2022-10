Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Ucraina au facut sambata un schimb de prizonieri de razboi, in total 102 persoane fiind eliberatei, au confirmat atat Moscova, cat și Kievul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Armata rusa a practicat miercuri un exercițiu militar nuclear, ca raspuns la un atac nuclear al unui presupus inamic, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele Volodimir Zelenski a lansat un nou avertisment la adresa Rusiei cu privire la un raspuns „foarte dur” al Ucrainei daca Moscova anexeaza patru regiuni ucrainene in urma a ceea ce Kievul și Occidentul spun ca ar fi referendumuri false organizate de Rusia sub amenințarea armei, anunța rador.ro.…

- Ambasada Republicii Moldova in Federatia Rusa atentioneaza cetatenii moldoveni ca implicarea lor in actiuni militare pe teritoriul altor state este pasibila de raspundere penala in conformitate cu reglementarile nationale si cele internationale, relateaza miercuri Agora.md si Deschide.md. Fii…

- Liderul republicii autodeclarate Lugansk, Leonid Pasecinik, a declarat ca spera sa calatoreasca marti sau miercuri la Moscova pentru a cere presedintelui rus Vladimir Putin sa accepte regiunea in Federatia Rusa, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritațile de la Chișinau sunt in discuții cu Moscova in vederea ridicarii embargoului instituit de Federația Rusa asupra exporturilor de fructe din Republica Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Șeful organismului de supraveghere nucleara al ONU a declarat ca integritatea fizica a centralei nucleare Zaporijia din Ucraina, ocupata de Rusia, a fost afectata in repetate randuri și ca este ingrijorat de situația de acolo, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fortele ruse instaleaza un sistem de aparare antiaeriana la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, unde bombardamentele de care se acuza reciproc Moscova si Kievul pot produce o catastrofa, relateaza marti dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…