- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca nu ar trebui sa intram in anul 2021 cu un guvern interimar, adaugand ca, in acest sens, PNL si USR PLUS trebuie sa ajunga la o concluzie, pentru ca reprezentantii Uniunii "au fost cei mai flexibili" la masa negocierilor de pana acum. "E prima…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot”: Guvern, Parlament, Cotroceni. Liderul social-democrat spune ca PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte. „In acest moment exista o majoritate in Parlament.…